Gli incontri erano venti e tutto il programma riempiva appena tre pagine. Alla Casa Bianca c’era George W. Bush e il presidente del consiglio italiano era Romano Prodi. Sedici anni dopo, il festival di Internazionale è cresciuto molto (il programma occupa decine di pagine), ha attraversato indenne una pandemia e tre cambi di sindaci, e nel frattempo tutto intorno il mondo è cambiato. Alcune cose però sono rimaste le stesse. Non solo il fatto che è ospitato dalla città di Ferrara e che si svolge tra fine settembre e inizio ottobre, ma anche che durante questi tre giorni si cerca di raccontare l’attualità sfogliandola come se fosse un grande giornale dal vivo. E poi è soprattutto il momento in cui la redazione e le firme del giornale incontrano lettrici e lettori. Quest’anno, però, c’è una novità. Anzi due. La prima è che per festeggiare i trent’anni di Internazionale (che comunque, per l’esattezza, cadono il 6 novembre) abbiamo pensato a un’edizione leggermente diversa: trenta parole per descrivere gli ultimi tre decenni. Cominciando da “potere”, finendo con “lotta” e passando per “intelligenza artificiale”, “lavoro”, “razzismo” e tante altre. Come sempre ci saranno anche i documentari e gli audiodocumentari, le presentazioni di libri e i workshop, la musica in piazza e gli incontri in cui la redazione parla del suo lavoro (il programma è tutto online sul sito di Internazionale). La seconda novità è una serie di appuntamenti riservati alle abbonate e agli abbonati. In questi appuntamenti racconteremo cosa c’è in cantiere, i nuovi progetti su cui stiamo lavorando e l’evoluzione di quelli già in corso. Saranno anche l’occasione per ascoltare e conversare con le persone che, scegliendo di abbonarsi al giornale, lo rendono possibile. Ci vediamo a Ferrara nel fine settimana. ◆