Uno striscione con il volto del primo ministro israeliano Benjamin Neta­nyahu e la scritta “dittatore in fuga” è esposto durante una manifestazione contro la riforma della giustizia voluta dal governo di estrema destra. Da gennaio decine di migliaia di israeliani scendono in piazza tutte le settimane per protestare contro la proposta, perché indebolirebbe il sistema giudiziario, mettendo a repentaglio la democrazia israeliana.