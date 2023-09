Migranti venezuelani s’infilano in un buco nel filo spinato per attraversare la frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti. Il 21 settembre l’amministrazione Biden ha annunciato che permetterà a circa 472mila venezuelani, arrivati in territorio statunitense prima del 31 luglio 2023, di vivere e lavorare legalmente nel paese. Il permesso durerà diciotto mesi. Intanto il numero di migranti che attraversano il confine dal Messico a settembre ha ripreso a crescere, superando le ottomila persone in un giorno solo.