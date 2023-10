Il 3 ottobre la polizia di New Delhi ha fatto irruzione nelle abitazioni di alcuni noti giornalisti di NewsClick, un sito d’informazione indipendente fondato nel 2009. Le autorità stanno indagando su sospetti finanziamenti illeciti al sito per diffondere propaganda cinese, riportati da un’inchiesta del New York Times ad agosto, scrive Scroll. Ma le associazioni di giornalisti denunciano l’ennesima azione punitiva del governo.