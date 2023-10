Alluvioni Almeno 23 soldati risultano dispersi in seguito all’esondazione di un fiume nello stato del Sikkim, sul versante indiano dell’Himalaya. ◆ Le precipitazioni eccezionali nel nordest degli Stati Uniti hanno provocato l’allagamento di vaste aree di New York, bloccando gli aeroporti e i trasporti pubblici. ◆ Dalla fine di settembre più di 15mila abitazioni sono state evacuate a causa delle alluvioni provocate dalle forti piogge in Thailandia.

Delfini Nell’ovest dell’Amazzonia, in Brasile, sono state ritrovate le carcasse di almeno 120 inia, una specie di delfini di fiume a rischio di estinzione (nella foto). La moria è stata osservata nel lago Tefé, dove sono venute a galla anche migliaia di pesci morti. Secondo il Guardian la temperatura dell’acqua, che ha toccato i 39 gradi, potrebbe aver superato la soglia di tollerabilità per molte specie. Il fenomeno è stato amplificato dalla forte siccità che ha colpito il bacino del Rio delle Amazzoni, il cui livello è calato di 30 centimetri al giorno nelle ultime due settimane. Sono comunque in corso delle indagini per individuare altre possibili cause della morte dei delfini, come l’inquinamento o una malattia infettiva.