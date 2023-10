Il 30 settembre Mohamed Muizzu ( nella foto ), sindaco della capitale Malé, è stato eletto presidente delle Maldive con il 54 per cento dei voti. Muizzu, 45 anni, ha sconfitto il presidente uscente Ibrahim Mohamed Solih al secondo turno dopo aver conquistato a sorpresa il 46 per cento dei voti l’8 settembre. La sua vittoria, scrive Al Jazeera, segna un allontanamento dall’India, che storicamente è il paese di riferimento dell’arcipelago, e un avvicinamento alla Cina. Il Partito progressista delle Maldive di Muizzu, infatti, è considerato filocinese. Da ministro della casa Muizzu aveva avuto un ruolo centrale nel programma di sviluppo del governo, in parte finanziato dalla nuova via della seta cinese.