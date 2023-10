Nella serie Mirabilia la fotografa Silvia Camporesi ha scelto come soggetti luoghi italiani poco conosciuti, spesso difficili da raggiungere e quindi poco frequentati. Cominciato nel 2017 e appena concluso con un libro pubblicato da Corraini, il progetto rispecchia l’attrazione della fotografa per tutto ciò che è insolito, non conforme e imperfetto.

Viaggiando in Italia per quasi cinque anni, Camporesi ha potuto esplorare decine di siti naturali e artificiali, a cui attraverso le sue immagini ha ridato un nuovo valore. Nei suoi scatti ha scelto di escludere la presenza umana perché il senso di solitudine che questi luoghi suscitano fa parte della loro bellezza, che a volte può generare spaesamento. “Vedo l’Italia come una fonte inesauribile di possibilità”, afferma la fotografa, “un territorio sufficientemente grande ma non immenso, e credo di essere arrivata a conoscere abbastanza bene i suoi tesori nascosti”. ◆