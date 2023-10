Il Giappone si prepara a introdurre misure per alleggerire gli addetti alla logistica, scrive Nikkei Asia. Per esempio ci saranno incentivi perché i destinatari accettino la consegna dei loro pacchi davanti alla porta di casa se sono assenti. Tradizionalmente in Giappone un pacco è consegnato nelle mani di chi lo deve ricevere, che se non c’è può chiedere la riconsegna a un orario specifico. Questa pratica, insieme all’incremento degli acquisti online registrato dopo la pandemia, ha aumentato il carico di lavoro per i dipendenti di aziende già a corto di personale. Da aprile entrerà in vigore un limite di 960 ore di straordinari all’anno per i corrieri. Ma, spiega il settimanale, con la continua crescita degli acquisti on­line si prevede un collo di bottiglia nella logistica, noto come “problema del 2024”. Il governo ha annunciato interventi d’emergenza per sostenere l’innovazione nel settore.