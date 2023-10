◆ Questa immagine, scattata da un astronauta a bordo della Stazione spaziale internazionale, mostra Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. L’insediamento originario è sorto intorno a Qasr al Hosn, una fortezza costruita alla fine del settecento sulla costa del golfo Persico per proteggere una piccola comunità di pescatori. Prima della fondazione degli Emirati Arabi Uniti, negli anni settanta, la città aveva meno di 62mila abitanti, ma con lo sviluppo dell’industria petrolifera e del settore finanziario è cresciuta rapidamente fino ad arrivare a quasi 1,5 milioni di persone. Per aumentare la superficie disponibile sono state realizzate diverse isole artificiali nelle acque davanti alla città. Jazirat al Lulu, che misura 4,2 chilometri quadrati, è stata completata all’inizio degli anni novanta ma non è stata ancora edificata.