“Perché le donne sono sotto­rappresentate nel mercato del lavoro e guadagnano meno degli uomini? Con l’aiuto di dati e statistiche che riguardano un periodo di duecento anni, l’economista statunitense Claudia Goldin (nella foto) ha indagato su questi temi”, scrive il quotidiano svedese Dagens Industri, dando la notizia che Goldin il 9 ottobre ha ricevuto il premio Nobel per l’economia. È la terza donna a ottenere questo riconoscimento. “Grazie alle sue ricerche conosciamo i fattori che determinano la minore partecipazione delle donne al mondo del lavoro e quali sono gli ostacoli da rimuovere in futuro”, ha spiegato il capo del comitato per il Nobel, Jakob Svensson.