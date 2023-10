Dall’inizio di ottobre nel paese centroamericano ci sono proteste e blocchi stradali per chiedere le dimissioni della procuratrice generale Consuelo Porras Argueta. Secondo il futuro presidente Bernardo Arévalo, che dovrebbe insediarsi a gennaio, la procuratrice guida “un piano golpista” per impedirgli di nominare il suo governo, ricorrendo a vari cavilli giuridici. Alle manifestazioni partecipano popoli nativi, studenti universitari, organizzazioni sociali e di commercianti, uniti dalla volontà di chiedere che sia rispettato il risultato delle urne. “Il 9 ottobre il presidente conservatore Alejandro Giammattei si è rivolto per la prima volta alla popolazione condannando la violenza e gli atti di vandalismo”, scrive l’agenzia di stampaEfe.