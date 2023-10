Dal 9 ottobre il Marocco ospita la riunione annuale della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, la prima a tenersi in Africa dal 1973. Aumentano le pressioni sulle due organizzazioni per dare voce ai paesi meno industrializzati, per esempio con un terzo seggio per l’Africa nel comitato esecutivo dell’Fmi, scrive The Africa Report.