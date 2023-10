Secondo Beyond Parallel, un sito legato al centro studi statunitense Center for strategic and international studies, con sede a Wash­ington, immagini satellitari del 5 ottobre hanno rilevato “un aumento sostanzioso del traffico sulla linea ferroviaria tra la Corea del Nord e la Russia”. Secondo il sito, scrive l’Associated Press, potrebbe trattarsi dello scambio di armi di cui il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin avrebbero parlato quando si sono incontrati a Mosca in agosto. Le coperture impediscono di capire quale sia il contenuto dei vagoni merci avvistati alla stazione di Tumangang, in Corea del Nord, spiega il sito.