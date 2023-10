“Il cancelliere a un bivio”, titola il quotidiano di Berlino Tagesspiegel. La coalizione di governo composta da Partito socialdemocratico, Partito liberaldemocratico e Verdi ha perso le elezioni dell’8 ottobre in due importanti land e ora “Olaf Scholz si trova davanti a un muro”. In Assia, il land di Francoforte, i cristianodemocratici della Cdu hanno ottenuto il 34,6 per cento dei voti, mentre i socialdemocratici sono arrivati solo terzi. In Baviera, invece, l’Unione cristiano-sociale si conferma prima forza con il 37 per cento, e potrebbe quindi continuare a controllare il governo locale alleandosi con la formazione di destra dei Liberi elettori, arrivata seconda con il 15,8 per cento, davanti ai Verdi. Il successo maggiore lo registra però l’estrema destra di Alternative für Deutschland (Afd) che si attesta come secondo partito in Assia e terzo in Baviera. Per la prima volta, commenta la stampa tedesca, l’Afd esce dal suo tradizionale bacino elettorale, quello dell’ex Germania Est. ◆