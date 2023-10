Il 13 ottobre la Competition and markets authority (Cma), l’antitrust britannico, ha approvato l’accordo con cui la Microsoft ha comprato la casa di videogiochi Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari, scrive il New York Times. Inizialmente la Cma aveva bloccato l’operazione, chiedendo alla Microsoft garanzie sul mercato del gioco online.