È morto la mattina del 17 ottobre, durante un’operazione di polizia nel quartiere di Schaerbeek, a Bruxelles, l’autore dell’attentato del giorno prima, in cui erano stati uccisi a colpi d’arma da fuoco due cittadini svedesi e ne era stato ferito un altro. Si tratta di Abdesalem Lassoued, 45 anni, di nazionalità tunisina, che aveva chiesto asilo in Belgio nel novembre 2019 ed era noto alla polizia e ai servizi segreti perché sospettato di traffico di droga e di esseri umani, di soggiorno irregolare e di attentato alla sicurezza dello stato. Secondo Le Soir nel 2016 era stato segnalato da “un servizio di polizia straniero” che gli attribuiva un profilo radicalizzato e l’intenzione di partire per il jihad in una zona di conflitto. Il procuratore Frédéric Van Leeuw ha confermato l’esistenza di alcuni video di rivendicazione: in uno, girato poco prima dell’attacco, l’attentatore fa riferimento ai roghi del Corano in Svezia. Le autorità non escludono che l’autore avesse dei complici. ◆