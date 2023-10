Dal 13 ottobre decine di migliaia di abitanti del nord della Striscia di Gaza sono in fuga verso sud, dopo che Israele ne ha ordinato l’evacuazione. Il tentativo di trasferire più di un milione di persone somiglia a una seconda nakba, la catastrofe palestinese del 1948. Molti cercano rifugio in casa di familiari o amici. Ma tutti sanno che a Gaza non ci sono luoghi sicuri.

La maggior parte delle istituzioni internazionali con uffici a Gaza – compresa l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) e le agenzie di stampa come Associated Press – hanno spostato a sud i dipendenti. Nonostante questo, molti abitanti sono rimasti nella città di Gaza e in altre aree nel nord. Per tanti di loro, che sono profughi dal 1948, andarsene di nuovo è impensabile. Alcuni non possono farlo perché sono malati o feriti. Altri non sanno dove andare o temono le difficoltà del viaggio.