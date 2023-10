Il valico di Rafah, l’unico passaggio che i palestinesi possono usare per uscire dalla Striscia di Gaza dal lato egiziano, è stato chiuso il 10 ottobre, dopo tre attacchi aerei israeliani. Cinque fonti politiche e diplomatiche egiziane, che hanno parlato a patto di restare anonime, hanno identificato due questioni centrali per Il Cairo. La prima riguarda la fuga di decine di migliaia di abitanti di Gaza verso il confine nel tentativo di raggiungere la penisola egiziana del Sinai. La seconda chiama in causa lo storico ruolo dell’Egitto come mediatore regionale nella gestione degli affari palestinesi, ora messo in discussione.