Il leader populista slovacco Robert Fico, vincitore delle elezioni del 30 settembre, ha trovato un accordo per formare un governo di coalizione. Il suo partito, Smer, si dovrebbe alleare con i socialdemocratici di Hlas e con l’estrema destra del Partito nazionale slovacco. Molto critico verso l’intesa il sito Dennik N: Peter Pellegrini, che ha fondato Hlas dopo aver rotto con Fico in seguito a un grave scandalo, “ha assicurato che sarà il garante dell’ancoraggio del paese all’Unione europea e alla Nato. Belle parole. Ma la verità è che d’ora in poi la Slovacchia farà parte di queste organizzazioni solo formalmente”. A conferma dei problemi internazionali di Fico, subito dopo l’annuncio della nuova coalizione i partiti Smer e Hlas sono stati sospesi dal Partito socialista europeo.