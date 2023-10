La Japan Airlines, compagnia di bandiera giapponese, è stata costretta ad aggiungere un aereo per un volo sulla linea che collega Tokyo ad Amami Ōshima, un’isola nel sud del paese dove si stava per svolgere un evento sportivo. Ha dovuto prendere questa decisione quando si è accorta che tra i passeggeri c’erano molti lottatori di sumo, che pesano in media 120 chili l’uno contro i 70 previsti nel calcolo del peso di un aereo.