Risorse idriche Secondo il rapporto State of global water resources dell’Organizzazione meteorologica mondiale, nel 2022 molte regioni del mondo hanno sperimentato condizioni più aride rispetto ai trent’anni precedenti. La siccità ha colpito soprattutto alcune aree in Europa, Asia occidentale, il bacino dello Yangtze in Cina (nella foto un suo affluente), l’Africa orientale e settentrionale, il bacino del rio de la Plata in Sudamerica e parte del Nordamerica. La portata dei corsi d’acqua è risultata invece più alta che in passato in Australia orientale, in Bangladesh, India e Pakistan, nel bacino del Niger, in Sudafrica e in alcune parti del Sudamerica. Il rapporto chiede di espandere i sistemi di monitoraggio dei fiumi, soprattutto in Africa e Asia.