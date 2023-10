Dopo più di 130 anni di storia il più importante sindacato tedesco sarà guidato da una donna: Christiane Benner, 55 anni, è stata eletta il 23 ottobre dal congresso nazionale della Industriegewerk­schaft Metall (Ig Metall, la federazione dei metalmeccanici, che ha 2,1 milioni di iscritti) con il 96,4 per cento dei voti. Un grande traguardo non privo di rischi, commenta la Süddeutsche Zeitung, visto che Benner arriva ai vertici della Ig in un periodo molto difficile per l’industria tedesca, alle prese con il rincaro dell’energia e con la transizione ecologica, che potrebbe costare benessere e posti di lavoro. Per esempio nel settore automobilistico, che ha di fronte la grande sfida dell’avvento del motore elettrico.