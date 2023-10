La biblioteca pubblica della contea Huntsville-Madison dell’Alabama, negli Stati Uniti, ha deciso di non tenere più un libro per bambini accusandolo di promuovere esplicitamente l’ideologia gay. Il libro s’intitola Read me a story, Stella ed è della popolare autrice canadese Marie-Louise Gay, il cui nome, ovviamente, è scritto in copertina e nel frontespizio del volume.