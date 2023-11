La sera del 29 ottobre decine di persone hanno partecipato a un assalto antisemita all’aeroporto di Machačkala, in Dagestan (nella foto) , una repubblica autonoma del Caucaso a maggioranza musulmana. Gli assalitori hanno invaso la pista e il terminal dell’aeroporto dopo l’atterraggio di un aereo proveniente da Israele e diretto a Mosca, e hanno cominciato a controllare tutti i passeggeri, in cerca di cittadini israeliani. Gli uomini hanno abbattuto le barriere e si sono diretti verso l’aereo sventolando bandiere palestinesi. L’attacco è legato alle tensioni innescate dai raid israeliani su Gaza e costituisce un motivo di preoccupazione per il presidente russo Vladimir Putin. L’agenzia Ria Novosti ha scritto che Mosca ha definito “nostri nemici” i protagonisti dell’attacco e ha accusato “i traditori ucraini” di aver organizzato i disordini. Sessanta persone sono state arrestate.