Nell’ultimo anno le aziende assicurative hanno aumentato drasticamente il prezzo delle polizze per le auto elettriche, al punto che oggi sono molto più care di quelle riservate ai veicoli con motore tradizionale, scrive il Financial Times. Secondo alcune stime, i costi assicurativi di un’auto elettrica sono cresciuti del 72 per cento, contro il 29 per cento registrato per le auto con motore a combustione. Nel Regno Unito la John Lewis ha sospeso la vendita delle sue polizze sulle auto elettriche in attesa che siano rivalutati i costi di riparazione dei veicoli. Il problema, spiega il quotidiano britannico, è che un’auto elettrica ha costi e tempi di riparazione nettamente più lunghi: rispettivamente del 25 e del 14 per cento in più rispetto alle auto tradizionali. I pezzi di ricambio e i tecnici specializzati sono decisamente più difficili da trovare. A questo si aggiunge il fatto che le compagnie assicurative hanno ancora una mole di dati ristretta per elaborare previsioni affidabili sui guasti e gli incidenti con le auto elettriche. ◆