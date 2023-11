Più di sessanta attivisti del gruppo ambientalista Just stop oil sono stati arrestati il 30 ottobre a Londra davanti al parlamento (nella foto) , dove hanno lanciato una campagna di un mese contro i nuovi progetti per l’estrazione di petrolio e gas annunciati dal governo, scrive il quotidiano The Standard. Gli attivisti avevano appena avviato un lento corteo per disturbare il traffico cittadino. Secondo un comunicato dell’organizzazione le proteste continueranno “ogni giorno fino a quando la polizia non interverrà per perseguire i veri criminali: quelli che facilitano l’estrazione di nuovo petrolio e gas pur sapendo che questo ucciderà centinaia di milioni di persone”.