Il 26 ottobre il Pheu Thai, il partito che guida la coalizione di governo, ha nominato presidente Paetongtarn Shinawatra ( nella foto ), 37 anni e figlia dell’ex primo ministro Thaksin Shinawatra. Prende il posto di Chonlanan Srikaew, che si era dimesso per aver infranto la promessa di non allearsi mai con i partiti vicini all’esercito. Il Pheu Thai era arrivato secondo alle elezioni di maggio ma ha ricevuto l’incarico di formare un governo di coalizione dopo che il partito progressista Move forward, che ha ottenuto il maggior numero di voti, non ha ottenuto la fiducia del senato, in mano ai militari. La scelta di Paetongtarn conferma alla guida del partito la famiglia Shinawatra e indica il tentativo di conquistare l’elettorato giovane di Move forward, scrive Asia Sentinel.