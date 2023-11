Uccelli L’influenza aviaria H5n1 è stata individuata per la prima volta nella regione antartica. Il virus, che ha già ucciso cinquecentomila uccelli marini e ventimila leoni marini in Cile e in Perù, è stato trovato in alcuni stercorari antartici sull’isola di Bird, nell’arcipelago della Georgia del sud. Gli scienziati temono che la sua diffusione in Antartide potrebbe avere effetti catastrofici sulle colonie di uccelli del continente.