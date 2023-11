◆ Riguardo all’articolo di Tobias Jones sul calo della popolazione italiana (Internazionale 1535) penso che quando la gestione delle politiche occupazionali e le misure di supporto alla famiglia sono adeguate, una società non soffre di questi

deficit. Marianna Piccolo

◆ Dovremmo iniziare a fare politiche in modo che le aziende paghino equamente i loro lavoratori. Forse così i figli nascerebbero. Per un genitore non poter garantire nemmeno il suo tenore di vita a un bambino è un segnale che qualcosa non funziona. Gli stipendi sono da fame, il tempo a disposizione è dedicato quasi esclusivamente al lavoro e il costo della vita è sempre più alto. Giulia