Il 25 ottobre è stato eletto il nuovo presidente della camera (speaker) degli Stati Uniti. “È Mike Johnson, avvocato della Louisiana, che in passato si è distinto per gli attacchi ai matrimoni gay e alle donne che vogliono abortire”, scrive il Los Angeles Times. La camera era senza presidente dall’inizio di ottobre, quando il repubblicano Kevin McCarthy è stato sfiduciato per iniziativa dell’ala più radicale del suo partito.