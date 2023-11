La terapia di coppia, specialmente se fatta con convinzione da entrambe le parti, funziona eccome. Quando due persone non riescono più a comunicare serenamente e finiscono subito a litigare muro contro muro, confrontarsi con una terza persona può dare un aiuto molto efficace per cambiare il modo in cui si parla, e per scardinare una dinamica che ormai sfocia subito nel conflitto. Il terapeuta aiuta le due persone a mediare e a cercare di ritrovare una strada di comunicazione sana, perché interrompe il meccanismo secondo cui “è la tua parola contro la mia”. Il problema però è che spesso ci si arriva come un disperato tentativo di salvare il rapporto. Io sono stato in terapia di coppia già due volte e non escludo che ci andrò di nuovo, perché lo trovo un ottimo strumento di manutenzione, per superare momenti in cui la coppia si incricca, anche se non è in dubbio la sua sopravvivenza. Se fosse possibile, io consiglierei a tutte le coppie di farsi qualche seduta ogni tanto, un po’ come facciamo il tagliando dell’auto. Ma è meglio fare i passi per tempo se si vuole raggiungere l’obiettivo, perché spesso ci si trova a curare un rapporto che si è completamente rovinato. Vale comunque la pena provarci, perché al limite si può trasformare in un sostegno per lasciarsi in modo sereno.

