Nel terzo trimestre del 2023 l’economia tedesca è arretrata dello 0,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, aumentando i timori che possa entrare in recessione per la seconda volta nel giro di un anno, scrive la Süddeutsche Zeitung. La Germania era già stata in recessione tra l’ultimo trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023.