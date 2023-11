Il 2 novembre almeno quindici civili sono rimasti uccisi quando dei colpi di artiglieria sono finiti su alcune abitazioni a Khartoum, la capitale del Sudan. Il giorno dopo più di venti persone sono morte in un bombardamento su un mercato alla periferia della città. Ci sono stati scontri violenti anche il 7 novembre intorno a un’importante raffineria a 70 chilometri da Khartoum, e ad Al Fashir, nel Nord Darfur. Da aprile le forze guidate dal capo dell’esercito Abdel Fattah al Burhan si scontrano con quelle comandate dal suo ex vice Mohamed Hamdan Dagalo. A Jedda, in Arabia Saudita, sono tuttora in corso dei colloqui tra le due parti per un cessate il fuoco temporaneo, ricorda il quotidiano panarabo Asharq al Awsat.