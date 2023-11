Oltre alle sette persone morte in Toscana, dove le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza, la tempesta Ciarán ha causato almeno altre otto vittime e gravi danni in tutta Europa. Tre persone sono morte in Portogallo quando le onde hanno sbattuto un’imbarcazione sulla costa a nord di Lisbona. In Belgio, a Gand, la caduta di rami ha ucciso un bambino ucraino di cinque anni e una donna di 64 anni. La caduta di alberi ha ucciso un camionista nel nord della Francia, dove il maltempo è stato particolarmente forte e ha lasciato più di un milione di persone senza elettricità, scrive France 24. Ci sono state vittime anche nei Paesi Bassi, in Spagna e in Germania. Nel sud dell’Inghilterra centinaia di scuole sono state chiuse a causa delle onde altissime che si sono abbattute lungo la costa alimentate da venti a 135 chilometri orari. Aerei, treni e traghetti hanno registrato cancellazioni e ritardi in vari paesi. ◆