L’analisi di un sito nella provincia di Álava, in Spagna, ha permesso di anticipare il più antico conflitto armato di cui si ha notizia a cinquemila anni fa, un’epoca anteriore allo sviluppo dei primi stati nel continente. Nel sito sono stati trovati i resti di più di trecento individui, insieme a lame, asce e punte di freccia. Molte delle ossa appartenevano a giovani maschi e presentavano i segni di ferite non guarite. Secondo i ricercatori erano guerrieri morti durante un conflitto prolungato tra comunità diverse e non in violenze all’interno dello stesso gruppo, scrive Scientific Reports.