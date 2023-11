Il corpo delle stelle marine è occupato per la maggior parte dalla testa. Il gruppo al quale appartengono è caratterizzato da una simmetria radiale, e non è possibile osservare un asse longitudinale né un lato destro e uno sinistro. Uno studio pubblicato su Nature ha analizzato l’attività dei geni nella stella marina Patiria miniata (nella foto) scoprendo che i geni del tronco non sono attivi. Al centro di ogni braccio vengono espressi geni della parte anteriore, ai lati quelli della parte posteriore