Una donna di cui non sono state rese note le generalità ha accompagnato i figli a portare dolcetti di Halloween a casa di un amico a Manhasset, a New York, negli Stati Uniti. Quando se ne sono andati la mamma si è accorta che avevano portato le caramelle nella casa sbagliata, così è tornata indietro e suo figlio di 6 anni è uscito dalla macchina per riprendere il pacco. L’uomo che viveva lì è uscito puntandogli contro una pistola e urlando: “Vattene dalla mia cazzo di casa!”. La donna ha chiamato la polizia. Michael Yifan Wen, 43 anni, è stato arrestato con l’accusa di minacce e aggressione a un minore. Si è dichiarato innocente, dicendo: “Volevo solo spaventarli”.