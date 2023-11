Il cancelliere Olaf Scholz e i capi di governo dei 16 land hanno concordato alcune misure per scoraggiare l’arrivo di migranti. Secondo la Taz il piano, che entrerà in vigore nel 2024, prevede il taglio dei sussidi economici per gli immigrati, l’impiego dei richiedenti asilo in lavori di pubblica utilità, l’accelerazione delle procedure di richiesta di asilo che dovranno durare al massimo sei mesi, compresi i tempi per l’appello.