Dopo aver tentato per anni di firmare un accordo con la Tm Sweden, controllata svedese della casa automobilistica statunitense Tesla del miliardario Elon Musk, il sindacato dei metalmeccanici If Metall ha proclamato uno sciopero nelle 130 officine che assistono i clienti dell’azienda in Svezia, scrive la Neue Zürcher Zeitung. Secondo l’If Metall i lavoratori di queste officine guadagnano meno della media del settore e ricevono minori contributi pensionistici e assicurativi. La Tesla non ha intenzione di trattare, osserva il quotidiano, per non creare un precedente pericoloso. Intanto il sindacato dei trasporti ha deciso delle misure di protesta in solidarietà con i lavoratori delle officine. ◆