Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato a Londra e in altre città britanniche per chiedere la fine dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, che in un mese hanno causato almeno undicimila vittime e la fuga di più di un milione di persone. La protesta si è svolta nel giorno in cui nel Regno Unito si celebra il giorno dell’armistizio, o Remembrance day, che segnò la fine della prima guerra mondiale nel 1918. Manifestazioni simili si sono svolte anche in altri paesi, dagli Stati Uniti alla Svizzera, dall’India all’Italia.