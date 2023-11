I colibrì (nella foto) riescono a passare in spazi più stretti della loro apertura alare, una capacità utile per volare nella vegetazione più fitta. Secondo una ricerca uscita sul ** Journal of Experimental Biology**, il colibrì di Anna (Calypte anna) impiega due tecniche diverse. Una consiste nel procedere di lato, l’altra è chiudere le ali per superare l’ostacolo e riprendere a sbatterle subito dopo. Gli uccelli tendono a usare più spesso la seconda strategia quando ripetono un percorso già noto, probabilmente perché è più rischiosa.