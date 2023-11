Nelle ultime settimane la Finlandia ha registrato un aumento del numero delle persone che cercano di entrare senza visto nel paese dalla frontiera con la Russia. Si tratta ancora di un flusso molto ridotto, circa cento persone, ma il dato importante è che fino a poco tempo fa i russi che cercavano di espatriare in Finlandia venivano fermati ai loro checkpoint. “È chiaramente un messaggio russo a Helsinki”, scrive Helsingin Sanomat. “Mosca vuole ricordare a tutti che in un attimo potrebbe creare una crisi migratoria simile a quella che la Bielorussia ha orchestrato alle frontiere con Polonia e Lituania. Non è una sorpresa. Da quando ha deciso di entrare nella Nato, la Finlandia ha dovuto fare i conti con diverse azioni ostili russe”.