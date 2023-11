Il 2 novembre 2023 il Ruanda ha reso noto che permetterà a tutti i cittadini di paesi africani di entrare nel suo territorio senza dover chiedere il visto. L’annuncio è stato fatto dal presidente ruandese Paul Kagame in occasione di un vertice internazionale sul turismo nella capitale Kigali. Il Ruanda segue l’esempio del Kenya, che aveva annunciato una misura simile a ottobre, scrive The Republic, segnalando “una tendenza positiva verso l’integrazione e la cooperazione regionale”. Altri stati che non richiedono il visto ai cittadini del continente sono Seychelles, Gambia e Benin. “Nei progetti dell’Unione africana”, continua il sito nigeriano, “c’è un’Africa dove il libero commercio e la libera circolazione delle persone permetteranno di cooperare e costruire la ricchezza del continente. Per realizzare l’obiettivo è stato istituito l’Afcfta, un mercato unico dei beni e dei servizi, che ha portato alla creazione dell’area di libero scambio più grande del mondo”.