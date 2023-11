Le aziende farmaceutiche non saranno più costrette a testare i farmaci prodotti all’estero su pazienti giapponesi prima di poterli distribuire nel paese. La decisione del governo accorcerà i tempi di accesso ai medicinali, scrive il Japan Times. L’iter delle autorità sanitarie giapponesi era stato messo in discussione durante la pandemia di covid-19, quando si trattò di distribuire i vaccini prodotti in Europa e negli Stati Uniti.