Il governo nepalese ha deciso di vietare TikTok “per il suo impatto negativo sull’armonia sociale e perché distrugge le famiglie e le relazioni”, scrive il Nepali Times. Annunciando la misura la ministra per la comunicazione e la tecnologia dell’informazione Rekha Sharma non ha specificato cosa l’abbia provocata. “Il governo è innervosito dall’ascesa di gruppi religiosi di destra”, spiega il quotidiano. La piattaforma cinese per la condivisione di video è diventata molto popolare durante la pandemia, e i gruppi di pressione hanno cominciato a usarla. Secondo un sondaggio, il 56 per cento dei nepalesi che usano internet ha un profilo su TikTok. I partiti d’opposizione accusano il governo di limitare, con la misura, la libertà d’espressione.