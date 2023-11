◆ “Come si può fermare il riscaldamento globale? Azzerare le emissioni nette di anidride carbonica (cioè fare in modo che la quantità liberata nell’atmosfera non superi quella che viene riassorbita) è considerato una pietra miliare”, scrive Frontiers in Science. Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) delle Nazioni Unite prevede che quando le emissioni nette saranno azzerate, il riscaldamento del pianeta si fermerà e il clima si stabilizzerà. Ma molte domande restano senza risposta. Uno studio ha analizzato diversi scenari possibili. Secondo gli autori c’è una probabilità non trascurabile che il riscaldamento continui anche dopo l’azzeramento delle emissioni nette. Se l’obiettivo sarà raggiunto quando la temperatura media globale sarà di due gradi più alta rispetto al periodo preindustriale, gli autori calcolano che l’aumento delle temperature potrebbe essere superiore a 2,3 gradi. Lo studio ha preso in considerazione 26 sistemi sulla terraferma, negli oceani e nell’atmosfera, tra cui gli incendi boschivi, le correnti nell’Atlantico meridionale o la formazione delle nuvole. Per alcuni è possibile prevedere un andamento futuro. Lo scioglimento del permafrost, per esempio, continuerà a riscaldare il pianeta anche dopo l’azzeramento delle emissioni nette. Lo stesso vale per lo scioglimento dei ghiacci marini. In molti casi però è difficile prevedere la risposta dei sistemi, che potrebbero anche far diminuire le temperature. I margini di incertezza sono molto ampi.