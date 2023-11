Zoologia Il pipistrello potrebbe essere l’unico mammifero ad accoppiarsi con modalità simili a quelle degli uccelli. Gli esemplari della specie Eptesicus serotinus (nella foto) si accoppiano tramite contatto delle aree genitali, senza penetrazione, scrive Current Biology. I pipistrelli hanno anche altre caratteristiche insolite, come la conservazione dello sperma.

Fisica L’intelligenza artificiale può aiutare a prevedere la formazione delle onde anomale, onde singole molto alte che possono colpire all’improvviso le navi o le infrastrutture in mare, come le piattaforme petrolifere. Uno studio ha usato i dati di oltre un miliardo di onde raccolti da boe marine, e altre informazioni, per esempio sui fondali. Questi fenomeni tendono a crearsi quando due sistemi di onde si incontrano rafforzandosi, scrive Pnas.