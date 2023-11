Panamá Il 28 novembre la corte suprema ha dichiarato incostituzionale il contratto di concessione per lo sfruttamento della più grande miniera di rame dell’America Centrale, di proprietà dell’azienda canadese First quantum. Il contratto, approvato dal parlamento il 20 ottobre, aveva provocato le proteste più grandi dalla fine della dittatura di Manuel Antonio Noriega nel 1989. E i blocchi stradali organizzati dai manifestanti hanno causato perdite per quasi due miliardi di dollari nel settore dell’agricoltura, del turismo e del commercio.