Aziende Negli ultimi anni Amazon ha rafforzato sistematicamente la sua attività di lobbying nell’Unione europea. Secondo uno studio realizzato dall’ong LobbyControl, nel 2013 il colosso del commercio online fondato da Jeff Bezos ha speso 450mila euro per fare pressione sulle istituzioni di Bruxelles, mentre nel 2022 i costi di quest’attività sono arrivati a 2,75 milioni. Le spese di lobbying di Amazon sono aumentate anche nei singoli stati dell’Unione europea. In Francia e Germania l’azienda ha speso in totale 3,6 milioni di euro.