◆ Ho letto con interesse e passione l’articolo di Ida Dominijanni (internazionale.it) sul patriarcato. Mi sono interrogata sul perché in genere le donne siano più disposte a combattere pubblicamente delle battaglie (in qualsiasi ambito), per poi essere additate come seccanti, noiose, le solite rompiscatole. Perché l’uomo spesso non si espone su cose che pensa non lo riguardino? Conta il fatto che storicamente le donne sono sempre state oppresse? O il fatto che nella società l’uomo è sempre visto come forte e questo lo porta a ignorare il debole? Perché nel 2023 gli uomini non si interrogano sulle ragioni profonde per cui certe cose non vanno bene e categorizzano tutto come un’eccezione? Rispondono con indignazione “quello era un pazzo”, “come puoi paragonarmi a lui”, senza nemmeno sforzarsi di riconoscere che le basi del problema sono radicate nella nostra società. Vorrei urlare al genere maschile di smettere di disinteressarsi, o peggio, di sentirsi ferito ogni volta che ha paura di perdere qualche piccolo privilegio. Vorrei invitare gli uomini a essere più informati e consapevoli.

Martina Baldin